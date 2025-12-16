Беглов поздравил работников текстильной и лёгкой промышленности с праздником

Город поддерживает производителей через субсидии и проект "Сертификат на пошив".

Губернатор Александр Беглов поздравил работников текстильной и лёгкой промышленности с профессиональным праздником. В обращении он подчеркнул, что Санкт-Петербург традиционно входит в число лидеров отрасли в России. В сфере успешно работают около 20 крупных и средних предприятий, а также многочисленные малые производства. Благодаря инновациям, модернизации и инвестиционной политике отрасль демонстрирует уверенный рост.

По итогам 2025 года общий объём отгруженной продукции превысил 80 миллиардов рублей, причём почти половина этой суммы приходится на изготовление одежды. Общий объём инвестиций в основной капитал составил более двух миллиардов рублей, из них 1,8 миллиарда вложено в развитие текстильной отрасли.

Город системно поддерживает производителей одежды, обуви и тканей через льготное финансирование. Предприятия могут получить субсидии на закупку оборудования, внедрение технологий, участие в выставках и экспортную сертификацию. С 2024 года реализуется проект "Сертификат на пошив": город берёт на себя до половины затрат дизайнеров на создание коллекций. За два года программой воспользовались около 80 петербургских дизайнеров. Также предприятиям предоставляются льготные кредиты из Фонда микрофинансирования.

Губернатор поблагодарил работников отрасли за профессионализм и вклад в развитие города и страны, пожелав новых творческих идей и успехов.

Ранее Piter.TV сообщал, что более 100 тыс. раз сдали кровь петербуржцы за год.

Фото: Смольный