Футболист "Зенита" оказался под угрозой ареста из-за десятков штрафов

Полузащитник петербургского "Зенита" Луис Энрике может столкнуться с административным наказанием из-за большого количества неоплаченных штрафов за нарушения правил дорожного движения.

По информации Telegram-канала "Mash на спорте", на счету футболиста числятся 52 неоплаченных штрафа на общую сумму 82 тысяч рублей. Сообщается, что задолженность не погашается с мая 2025 года, пишет "Mash на спорте".

Большая часть нарушений связана с превышением скорости. Всего футболист получил 46 таких штрафов. Остальные постановления были выписаны за нарушение правил парковки.

Если материалы передадут судебным приставам, игроку могут назначить штраф в двойном размере, обязательные работы продолжительностью до 50 часов либо административный арест на срок до 15 суток.

25-летний Луис Энрике выступает за "Зенит" с 2025 года. В минувшем сезоне он принял участие в 34 матчах, забил 6 голов и вместе с петербургским клубом стал чемпионом России. Также полузащитник сыграл за сборную Бразилии на чемпионате мира 2026 года.

Фото : Анна Мейер / ФК "Зенит"