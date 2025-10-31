Минпромторг поддержал идею бесплатной парковки

С соответствующим предложением в июне выступили депутаты Государственной думы от партии "Новые люди". Согласно инициативе, льгота будет действовать в течение 12 месяцев с момента первичной регистрации автомобиля.
При этом перечень марок и моделей, на которые может распространиться новая мера поддержки, пока не определен.
В Министерстве транспорта к инициативе отнеслись критически. В ведомстве считают, что бесплатная парковка может привести к увеличению загрузки стоянок возле объектов с высоким пассажиропотоком, росту так называемого "блуждающего трафика", а также сокращению поступлений в бюджеты.
Сейчас предложение находится на стадии обсуждения, окончательное решение о введении льготы пока не принято.
Ранее мы рассказывали о том, что в праздники самой популярной оказалась парковка в Кронштадте.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все