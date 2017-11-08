В Петербурге планируют открыть Беговой центр для спортсменов и любителей

Петербург получит современный Беговой центр федерального уровня.

В Санкт-Петербурге планируют открыть Беговой центр Всероссийской федерации легкой атлетики. Новый спортивный объект будет предназначен как для профессиональных спортсменов, так и для любителей бега.

О проекте сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский. По его словам, в центре оборудуют зал с беговыми дорожками, воркаут-площадку и детскую игровую зону.

Соглашение о сотрудничестве между Всероссийской федерацией легкой атлетики и Санкт-Петербургом было подписано в ходе Петербургского международного экономического форума.

Сейчас городские власти определяют место строительства объекта. В качестве основных вариантов рассматриваются территория Приморского парка Победы и участок на улице Маршала Тухачевского.

Фото: Max / Борис Пиотровский