Ветеранам труда объяснили, когда государство может помочь с жильём

Статус ветерана труда сам по себе не дает права на бесплатное получение квартиры.

Однако граждане с таким званием могут рассчитывать на помощь государства при официальном признании их нуждающимися в улучшении жилищных условий. Об этом RT рассказал сенатор Игорь Мурог. По его словам, для постановки на жилищный учет необходимо соответствовать установленным критериям.

Основаниями могут стать проживание в аварийном доме, площадь жилья ниже региональной нормы или отсутствие необходимых коммунальных удобств. В некоторых регионах также требуется подтверждение статуса малоимущего.

Порядок признания граждан нуждающимися и условия предоставления поддержки устанавливают власти каждого субъекта России самостоятельно.

После подтверждения права на помощь ветерану труда могут предоставить жилье по договору социального найма. В отдельных случаях предусмотрено выделение земельного участка для строительства дома. При этом сроки получения поддержки зависят от возможностей регионального бюджета и количества людей в очереди.

Для уточнения доступных мер поддержки и списка необходимых документов гражданам рекомендуют обращаться в органы социальной защиты или местную администрацию по месту проживания.

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Фото: Piter.tv