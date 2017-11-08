Панические атаки заставили осужденного в Петербурге отказаться от обязательных работ

Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева, ранее мужчину по имени Андрей признали виновным в угрозе убийством и назначили ему 250 часов обязательных работ.
Осужденный успел отработать 96 часов в ЖКС №1 Василеостровского района, после чего перестал выходить на работы. В связи с этим уголовно-исполнительная инспекция обратилась в суд с представлением о замене оставшихся 154 часов более строгим видом наказания.
Во время заседания мужчина попросил заменить обязательные работы лишением свободы, заявив, что выполнение наказания вызывает у него панические атаки.
Суд не удовлетворил эту просьбу. Вместо лишения свободы мировая судья назначила осужденному принудительные работы сроком на 19 дней.
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Фото: Piter.TV
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