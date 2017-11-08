Панические атаки заставили осужденного в Петербурге отказаться от обязательных работ

Осужденный в Санкт-Петербурге попросил суд заменить назначенные ему обязательные работы на лишение свободы. Свое обращение мужчина объяснил тем, что во время исполнения наказания у него начались панические атаки.

Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева, ранее мужчину по имени Андрей признали виновным в угрозе убийством и назначили ему 250 часов обязательных работ.

Осужденный успел отработать 96 часов в ЖКС №1 Василеостровского района, после чего перестал выходить на работы. В связи с этим уголовно-исполнительная инспекция обратилась в суд с представлением о замене оставшихся 154 часов более строгим видом наказания.

Во время заседания мужчина попросил заменить обязательные работы лишением свободы, заявив, что выполнение наказания вызывает у него панические атаки.

Суд не удовлетворил эту просьбу. Вместо лишения свободы мировая судья назначила осужденному принудительные работы сроком на 19 дней.

Ранее мы рассказывали о том, что владелец парковки продал машину клиента в Приморском районе.

Фото: Piter.TV