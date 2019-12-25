Туристы из России стали массово отказываться от поездок в Грузию

После нападения на россиянку путешественники меняют планы на отпуск.

Россияне начали массово отказываться от поездок в Грузию после нападения на туристку в одном из отелей города Телави. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс и стал причиной появления в социальных сетях призывов отказаться от отдыха в стране. По данным Telegram-канала Baza, часть туристических агентств уже перестала оформлять новые бронирования по этому направлению. Вместо Грузии клиентам предлагают рассмотреть отдых в российских регионах или поездки в Армению. Сообщается, что при отказе от путешествий многие туристы вспоминают и прежние конфликтные ситуации. В частности, речь идет о протестах против захода круизного лайнера Astoria Grande в порт Батуми. В социальных сетях также появляются сообщения пользователей, которые утверждают, что с проявлениями агрессии сталкиваются русскоговорящие путешественники. По информации Baza, возможное сокращение туристического потока из России может сказаться на доходах грузинской туристической отрасли. За первые шесть месяцев 2026 года граждане России, по имеющимся данным, потратили в Грузии $387 млн, став крупнейшей группой иностранных туристов по объему расходов.

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