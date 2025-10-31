В Ленобласти создали уникальный плавучий щит против беспилотников

О новой разработке сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. По его словам, платформа способна противодействовать беспилотным летательным аппаратам и безэкипажным катерам.
Глава Ленинградской области отметил, что аналогов такой разработки в России на сегодняшний день нет. По его словам, проект уже получил предварительное одобрение профильного научно-исследовательского института Военно-морского флота.
Производство платформы полностью локализовано на территории Ленинградской области.
Фото: Max / Александр Дрозденко
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