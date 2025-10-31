  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти создали уникальный плавучий щит против беспилотников
Сегодня, 21:56
130
shikhelen Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти создали уникальный плавучий щит против беспилотников

0 0

В Ленинградской области разработали плавучую платформу "Плот-47", предназначенную для защиты портовой инфраструктуры, военно-морских баз и объектов топливно-энергетического комплекса от современных угроз.

О новой разработке сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. По его словам, платформа способна противодействовать беспилотным летательным аппаратам и безэкипажным катерам.

Глава Ленинградской области отметил, что аналогов такой разработки в России на сегодняшний день нет. По его словам, проект уже получил предварительное одобрение профильного научно-исследовательского института Военно-морского флота.

Производство платформы полностью локализовано на территории Ленинградской области.

Фото: Max / Александр Дрозденко

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии