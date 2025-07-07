Минсельхоз обозначил условия возобновления импорта продукции из Армении

Оксана Лут встретилась с армянски министром по экономике Геворгом Папояном.

Обеспечение безопасности армянской сельскохозяйственной продукции является важнейшим условием для возобновления ее поставок в нашу страну. Соответствующий комментарий сделала российский министр по сельскому хозяйству Оксана Лут на рабочей встрече с министром экономики из Еревана Геворгом Папояном. В пресс-службе профильного ведомства из федерального правительства заметили, что вопрос включает в себя использование собственного сырья, контроль за пестицидами, прослеживаемость поставок. В настоящее время в отношении товаров армянских производителей действуют определенные ограничения.

Как отметила Оксана Лут, безусловный приоритет для нашей страны - соответствие поставляемых в Россию товаров ветеринарным и фитосанитарным нормам ЕАЭС. пресс-служба Минсельхоза РФ

В Москве указали иностранным партнерам на необходимость безусловного соблюдения действующих норм и выработки алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции.

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