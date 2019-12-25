В СМИ узнали о росте расходов на импорт несанкционной продукции из России.

Финляндия за период с января по апрель 2026 года увеличила импорт российских товаров. Это происходит, несмотря на действующие санкционные ограничения со стороны коллективного Запада. Соответствующими статистическими данными с местной аудиторией поделились представители финской телерадиокомпании Yle со ссылкой на информацией, предоставленную таможенной службой европейской страны. Сведения отправлены СМИ по запросу медиагруппы Uutissuomalainen. В статье упоминается о том, что стоимость импорта за указанный срок составила 285 миллионов евро, что на 25 миллионов евро больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом власти из Хельсинки продолжают импортировать товары из соседнего государства, которые не подпадают под текущие ограничения со стороны Европейского союза.

Большая часть стоимости пришлась на никель и связанные с ним товары. В количественном выражении больше всего было ввезено аммиака. текст иностранной публикации

Авторы из Yle добавили, что импорт из России аммиака, используемого при производстве удобрений, в ближайшее время может сократиться из-за новых санкций и введенных Москвой экспортных пошлин на железнодорожные перевозки.

В Финляндии заявили о важности экономических связей с Петербургом.

Фото: pxhere.com