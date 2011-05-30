Финский аналитик Сакари Линден заявил, что отказ Хельсинки от экономических связей с Санкт-Петербургом не отвечает интересам страны.

Финский аналитик Сакари Линден заявил, что решение Хельсинки отказаться от связей с Санкт-Петербургом не имеет экономического смысла. Свое мнение он высказал в социальной сети.

По словам эксперта, отказ от возможностей, которые дает соседство с таким крупным городом, как Санкт-Петербург, негативно отражается на интересах Финляндии и ее жителей.

Сакари Линден отметил, что стране необходимы изменения и пересмотр текущего подхода к взаимодействию с соседними регионами. Он также прокомментировал заявление главы муниципального совета Пуумала Матти Вийялайнена, который ранее говорил о важности Санкт-Петербурга для экономики региона.

После введения ограничений на пересечение российско-финской границы города Финляндии, ранее получавшие доходы от туристического потока, столкнулись с экономическими трудностями. Часть местного бизнеса начала закрываться.

Финляндия начала ограничивать пересечение восточной границы с Россией в ноябре 2023 года. В июне 2026 года власти страны приняли решение сохранить закрытие пунктов пропуска до дальнейшего уведомления.

Ранее мы рассказывали о том, что новый туристический сезон в Петербурге пройдет под брендом "Северное лето".

Фото: Piter.TV