В Финляндии заявили о важности экономических связей с Петербургом

Финский аналитик Сакари Линден заявил, что решение Хельсинки отказаться от связей с Санкт-Петербургом не имеет экономического смысла. Свое мнение он высказал в социальной сети.
По словам эксперта, отказ от возможностей, которые дает соседство с таким крупным городом, как Санкт-Петербург, негативно отражается на интересах Финляндии и ее жителей.
Сакари Линден отметил, что стране необходимы изменения и пересмотр текущего подхода к взаимодействию с соседними регионами. Он также прокомментировал заявление главы муниципального совета Пуумала Матти Вийялайнена, который ранее говорил о важности Санкт-Петербурга для экономики региона.
После введения ограничений на пересечение российско-финской границы города Финляндии, ранее получавшие доходы от туристического потока, столкнулись с экономическими трудностями. Часть местного бизнеса начала закрываться.
Финляндия начала ограничивать пересечение восточной границы с Россией в ноябре 2023 года. В июне 2026 года власти страны приняли решение сохранить закрытие пунктов пропуска до дальнейшего уведомления.
Ранее мы рассказывали о том, что новый туристический сезон в Петербурге пройдет под брендом "Северное лето".
Фото: Piter.TV
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