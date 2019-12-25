В Россию запретили ввоз более 43 т свиного шпика из Белоруссии

Россельхознадзор сообщил о листериях и бактериях кишечной палочки в продукции компании "Велес-Мит".

Россельхознадзор ограничил ввоз на территорию нашей страны две партии свиного шпика с общим объемом 43,6 тонны который должны были доставить из Белоруссии в Казахстан. Соответствующими данными с общественностью поделились представители пресс-службы надзорного ведомства. Специалисты уточнили, что иностранная компания "Велес-Мит" пыталась провезти товар по поддельному ветеринарному сертификату. Республиканская ветеринарная система установила, что сырье на белорусское предприятие могло поступить из Дании.

На данный момент Россельхознадзор попросил белорусский Минсельхозпрод приостановить ветеринарную сертификацию продуктов "Велес-Мит" в страны-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для проведения необходимой проверки. Кроме того, служба ограничила ввоз и транзит всей мясной продукции данной компании из-за повторного несоответствия нормам и требованиям законодательства, а также технических регламентов ЕАЭС. В своей публикации сотрудники ведомства отметили, что в ходе лабораторных исследований в ряде продуктов они выявили остатки лекарств, в том числе антибиотиков. Также проблемы связаны с микробиологическими показателями. В образцах находились листерии и бактерии группы кишечной палочки (БГКП).

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Фото: Piter.tv