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Россия сняла часть ограничений на импорт яиц из США
Сегодня, 16:56
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Россия сняла часть ограничений на импорт яиц из США

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Для американский предприятий будут действовать специальные требования и усиленный лабораторный контроль каждой партии яиц.

Россельхознадзор принял решение частично снять временное ограничение на импорт инкубационных яиц из США. Это связано с улучшением в этой стране ситуации с гриппом птиц, отметила пресс-служба ведомства.

В документе говорится, что в связи с улучшением на территории Соединенных Штатов Америки эпизоотической обстановки по инфекции вирусами высокопатогенного гриппа птиц с 24 июля отменяются введенные ранее временные ограничения на импорт инкубационного яйца в РФ с 10 предприятий штата Западная Вирджиния.

Однако к упомянутым американским компаниям будут применять специальные требования. Речь идет об усиленном лабораторном контроле каждой поступающей из США партии.

Ранее мы сообщали, что Финляндия увеличила импорт российских товаров с января по апрель 2026 года, несмотря на санкции со стороны коллективного Запада.

Фото: Magnific 

Теги: импорт яиц, россия и сша, сша импорт
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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