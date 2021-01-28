Для американский предприятий будут действовать специальные требования и усиленный лабораторный контроль каждой партии яиц.

Россельхознадзор принял решение частично снять временное ограничение на импорт инкубационных яиц из США. Это связано с улучшением в этой стране ситуации с гриппом птиц, отметила пресс-служба ведомства.

В документе говорится, что в связи с улучшением на территории Соединенных Штатов Америки эпизоотической обстановки по инфекции вирусами высокопатогенного гриппа птиц с 24 июля отменяются введенные ранее временные ограничения на импорт инкубационного яйца в РФ с 10 предприятий штата Западная Вирджиния.

Однако к упомянутым американским компаниям будут применять специальные требования. Речь идет об усиленном лабораторном контроле каждой поступающей из США партии.

Ранее мы сообщали, что Финляндия увеличила импорт российских товаров с января по апрель 2026 года, несмотря на санкции со стороны коллективного Запада.

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