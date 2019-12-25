Долина назвала главное отличие россиян от американцев

Певица заявила о закомплексованности у соотечественников.

Российская певица Лариса Долина назвала главное отличие российской и американской публики. По мнению артистки, американцы более раскованы, в то время как россияне закомплексованы и зажаты. Об этом пишут "Известия".

Долина считает, что ее соотечественники должны проявлять больше экспрессии на концертах. Она уверена, что россияне могут научиться этому у американцев. По словам певицы, жители США никогда не будут смотреть на соседа и задумываться о том, как они выглядят.

Ранее мы писали, что Анатолий Цой стал победителем шоу "Маска" на НТВ.

Фото: Instagram / larisa_dolina_