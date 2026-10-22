20 лет спустя: как работа в Комитете по строительству подарила петербурженке лучшую подругу

Портал "Строительный Петербург" продолжает цикл интервью с сотрудниками Комитета по строительству.

Главный специалист отдела документационного обеспечения и контроля Комитета по строительству Юлия Боровская посвятила ведомству 17 лет. За это время она приобрела профессиональный опыт, научилась ценить слаженную работу команды и обрела близкую подругу, с которой познакомилась ещё в 2005 году.

Юлия Боровская впервые пришла в Комитет в 2005 году, затем ушла в 2016-м, а в 2020 году вернулась. Сегодня она считает важными условиями эффективной работы чётко поставленные задачи и возможность договариваться с коллегами из разных подразделений.

За годы службы были и напряжённые периоды, в том числе работа за пределами стандартного графика. Однако со временем, вспоминает Юлия, на первый план вышли приятные моменты. Одним из самых дорогих воспоминаний стала дружба, которая началась с совместной работы в одном кабинете и продолжается уже больше 20 лет.

Отдельно Боровская отметила молодых коллег. По её словам, они нередко не только быстро осваивают новые задачи, но и сами становятся источником знаний для более опытных сотрудников. Юлию впечатляют их увлечённость, образованность и способность глубоко погружаться в работу.

Полную версию интервью с Юлией Боровской смотрите на портале "Строительный Петербург".

Видео: портал "Строительный Петербург"