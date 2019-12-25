Анатолий Цой стал победителем шоу "Маска" на НТВ

Певец выступал в образе Льва.

В воскресенье, 26 апреля, в эфир телеканала НТВ вышел финальный выпуск шоу "Маска". На протяжении двух месяцев звездное жюри вместе со зрителями гадали, кто скрывается под масками необычных персонажей. К последнему выпуску участников осталось четверо. За победу в музыкальном поединке боролись Лев, Волк, Олень и Попугай. Главный приз достался Льву, под маской которого выступал солист группы MBAND Анатолий Цой.

В финальном выпуске каждый из героев постарался продемонстрировать максимум своих способностей. Попугай растрогал всех исполнением песни Еternal Flame. Лев спел Feeling good, Олень устроил невероятное шоу под композицию Cosmic Girl. Волк шокировал судей и зрителей исполнением российской песни "Улетай на крыльях ветра".

Жюри было крайне сложно выбрать, кто покинет шоу в финальном выпуске. Решающим стал голос Филиппа Киркорова. Король российской эстрады проголосовал за Попугая, в образе которого выступала солистка группы "Винтаж" Анна Плетнева.

На втором этапе шоу трое финалистов исполнили еще по песне. Олень выбрал "Эхо любви", Лев - композицию "Нелюбимая", а Волк - Queen of the Night. В этот раз жюри решили отправить домой Оленя. Оказалось, что эту роль блестяще исполняла Лариса Долина. Волком оказалась экс-солистка группы "Сливки" Карина Кокс. Одержавший победу Лев признался, что он не верит, что победил в шоу, ведь каждый из участников, по его мнению, был достоин первого места.

Шоу "Маска" состояло из девяти выпусков. Участников оценивали пять членов жюри – Тимур Родригез, Регина Тодоренко, Филипп Киркоров, Валерия и Гарик Мартиросян. Все имена участников до последнего момента держались в строжайшем секрете, за разглашение которого грозил крупный штраф.

Фото: Instagram / anatoliytsoy_official