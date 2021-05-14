В девятом выпуске на шоу "Маска" разоблачили Пончика

Филипп Киркоров настаивал на том, что под маской находится певица Наргиз Закирова.

Новым разоблачением завершился на телеканале НТВ очередной выпуск шоу "Маска".

В этот раз на выбывание попали Пончик, Пчела и Мухомор. Зрители спасли Мухомора, а членами жюри было решено разоблачить Пончика.

Филипп Киркоров настаивал на том, что под маской находится певица Наргиз Закирова, Регина Тодоренко предполагала, что там Ия Нинидзе. Остальные судьи считали, что под маской Пончика прячется 69-летняя Ирина Понаровская. В итоге большинство членов жюри оказались правы. Ирина Понаровская – советская и российская джазовая и эстрадная певица, киноактриса, телеведущая. Заслуженная артистка РФ.

Ранее один из членов жюри Регина Тодоренко перестала скрывать вторую беременность

Фото: Instagram (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) / @irinaponarovskaya