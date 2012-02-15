Регина Тодоренко перестала скрывать вторую беременность

На съемках очередного выпуска шоу "Маска" 31-летняя телеведущая показала округлившийся живот.

Телеведущая, блогерша и член жюри шоу "Маска" Регина Тодоренко беременна во второй раз.

На съемках очередного выпуска шоу "Маска" 31-летняя телеведущая показала округлившийся живот. По некоторым данным, малыш должен появиться на свет в конце весны – начале лета.

Также Регина Тодоренко опубликовала в Instagram фото, где также уже отчетливо виден ее живот.

В конце прошлого года певица Нюша родила сына.

Фото: Instagram (признано экстремисткой организацией в РФ от 21 марта 2022) / @ reginatodorenko