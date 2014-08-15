Депутат из Шушар предложил переводить беременных на удаленку

Депутат муниципального образования Петербурга посёлок Шушары, а также председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров выступил с инициативой о закреплении права женщин на перевод на удалённую работу в период беременности и после рождения ребёнка. Соответствующее предложение он направил министру труда и социальной защиты России Антону Котякову, сообщает RT.

Ветров отметил, что в России предпринимаются масштабные меры для поддержки демографии, однако важнейшей их частью должна стать защита трудовых и социальных прав беременных женщин. По его словам, многие женщины откладывают рождение детей из-за опасений потерять работу, доход или карьерные перспективы. Эти переживания негативно сказываются на эмоциональном состоянии и усложняют принятие решения о материнстве.

В связи с этим депутат считает, что одним из эффективных инструментов поддержки может стать возможность перевода беременных и недавно родивших сотрудниц на дистанционный формат работы, если специфика их деятельности это позволяет.

