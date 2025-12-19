Семейную ипотеку предложили распространить на беременных

В Госдуме напомнили о важности соблюдения зашиты интересов семей и обеспечения работы банков-участников программы.

Разрешить оформление семейной ипотеки на российской территории следует с седьмого месяца беременности, а молодой семье важно дать возможность разбить первоначальный взнос на несколько платежей. Соответствующий комментарий журналистам новостного агентства "ТАСС" сделал заместитель председателя профильного комитета Государственной думы по бюджету и налогам Каплан Панеш. Парламентарий представляет в нижней палате фракцию ЛДПР.

Действующая государственная программа поддержки семей с детьми показала свою востребованность, но требует развития с учетом реальных жизненных ситуаций россиян. Важно помочь молодым семьям обрести собственное жилье именно тогда, когда в этом возникает самая острая необходимость - с появлением ребенка. Каплан Панеш, депутат ГД РФ

Законодатель пояснил, что нововведение станет логичным и своевременным шагом в рамках реализации национальных целей по улучшению демографической ситуации в России и жилищных условий для граждан, полагает парламентарий. На текущий момент государственная программа "Семейная ипотека" позволяет семьям с детьми получить жилищный кредит по льготной ставке до шести процентов годовых. Ключевыми условиями являются наличие на воспитании как минимум одного ребенка в возрасте до шести лет, либо двух и более несовершеннолетних детей, а также ребенка с инвалидностью. В декабре прошлого года объем выдачи таких льготных кредитов для населения достиг исторического максимума, составив 104 тысячи договоров.

Еще одно изменение касается смягчения условия о единовременном первоначальном взносе для потребителя услуги. Сейчас речь идет о не менее 20 процентов от стоимости жилья. Парламентарий уверен, что следует дать человеку возможность разбить эту сумму на несколько платежей, так как зачастую молодые семьи не могут собрать одномоментно такие денежные средства даже при участие получения материнского капитала.

