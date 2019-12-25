FT: авиакомпании Европы лоббируют отмену льгот для пассажиров

Йожеф Варади уверен, что сейчас многие требования ЕС продиктованы "политическими мотивами".

Европейские авиакомпании используют кризис цен на топливо для давления на национальное правительство Великобритании и руководство Европейского союза с целью отмены ряда привилегий для пассажиров. Соответствующими данными поделились западные журналисты из издания The Financial Times (FT). Авторы статьи сообщили читателям о том, что местные воздушные перевозчики выступают против инициативы, которая обяжет их разрешать бесплатный провоз двух единиц ручной клади для клиентов на каждом рейсе.

Я не начинал войну в Иране. Так почему я должен расплачиваться за это? Йожеф Варади, генеральный директор венгерской бюджетной авиакомпании Wizz Air

Речь идет о том, что лоббистские группы призывают политиков из регионального сообщества отказаться от мер, включая также экологические выплаты и изменения в схемах компенсации пассажирам. Представители профильной отрасли утверждают, что подобные требования ставят перевозчиков ЕС и Великобритании в невыгодное положение, поэтому их следует отменить. Таким образом компании смогут справиться с двукратным ростом стоимости авиакеросина, которое произошло за последние недели на мировых рынках. Йожеф Варади добавил, что авиакомпании не должны выплачивать компенсации в случае нехватки топлива, из-за чего самолеты не могут летать.

