Вице-премьер России напомнил о последствиях, которые ждут Ереван из-за попытки быть членом как ЕАЭС, так и ЕС.

Российский вице-премьер Алексей Оверчук уверен в том, что сейчас властям из Еревана необходимо определиться между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Европейским союзом, в противном случае страна не поймет, "какое варенье будет варить". Соответствующий комментарий журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал чиновник из федерального правительства, выступая на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Там возникают новые стандарты, новые технические регламенты, которые не соответствуют нашим. Простой пример: вы хотите организовать производство варенья. Вам надо закупить какое-то оборудование. Вы будете это оборудование закупать под европейские стандарты или под евразийские стандарты? Алексей Оверчук, вице-премьер РФ

Эксперт объяснил иностранным партнерам, что если они не будут иметь ответа на этот совершенно простой и очевидный вопрос, тоне смогут определиться в том, какой именно продукт, в какой упаковке должен быть готов на выходе.

Оверчук: Армению готовят к вхождению во враждебный РФ блок.

Фото: Правительство России