Сервис по доставке багажа запустили в Пулково

В аэропорту Пулково начал работу новый сервис доставки багажа, сообщает пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы".
Теперь пассажиры, прибывшие в Петербург, могут воспользоваться услугой сервиса "Баггаж", который позволяет передать свои чемоданы курьеру и отправиться в город без лишнего груза. Сервис принимает как стандартные чемоданы, так и крупногабаритные вещи, что делает его удобным для различных категорий багажа.
Заказать доставку багажа до дома или отеля можно на стойке "Баггаж", расположенной в зале прилета аэропорта.
