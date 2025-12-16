Посол РФ напомнил о том, что идет работа в данном направлении.

Москва в настоящее время прорабатывает возможность создания военного трибунала над украинскими преступниками. Соответствующий комментарий журналистам газеты "Известия" сделал российский посол по особым поручениям от министерства по иностранным делам по вопросам преступлений Украины Родион Мирошник. Дипломат уточнил, что такая профильная работа уже ведется. Он не исключил того, что другие государства могли бы выступить гарантами соответствия такой процедуры справедливого суда определенным международным нормам. При этом основная работа, по его словам, все же идет по линии отечественных инстанций.

Преступления совершаются в зоне юрисдикции российской правовой системы - на конституционных территориях РФ, на прифронтовых территориях. Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ

Мирошник: Украина в перемирие увеличила число ударов по субъектам РФ.

Фото: МИД России