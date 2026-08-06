Светлана Петренко раскрыла подробности нахождения ВСУ на российских приграничных территориях в 2024 году.

В России зафиксировали преступления украинских боевиков против мирных жителей более чем 25 населенных пунктов в ходе вторжения противника на территорию Курской области. Соответствующее заявление журналистам сделала официальный представитель надзорного ведомства Светлана Петренко. Пресс-секретарь Следственного комитета России уточнила, что

Задокументированы преступления украинских боевиков, совершенные в отношении мирных жителей Курска и Суджи, сел Николаево-Дарьино, Русское Поречное, Погребки, Черкасское Поречное, Малая Локня, Мартыновка, Гоголевка, Казачья Локня, Гончаровка, Плехово, Заолешенка, Бондаревка, Рубанщина, Гуево, Дмитрюков, Ольговка, Колмыков, Лебедевка, Забужевка, Гирьи, Золотаревка, Любимовка, Спальное и других населенных пунктов. Светлана Петренко, пресс-секретарь СК РФ

В СК рассказали о 640 жертвах после вторжения ВСУ в Курскую область.

Фото и видео: Следственный комитет России