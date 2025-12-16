Американская журналистка Оуэнс привезла на ПМЭФ мужа и детей

Американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что для неё большая честь участвовать в Петербургском международном экономическом форуме. Своими впечатлениями она поделилась во время сессии под названием "Большая семья – большие охваты. Новая демография и нарративы для медиаменеджеров". Об этом пишет РИА Новости.
Оуэнс отметила, что приехала в Северную столицу вместе с супругом и детьми. По её словам, возможность обсудить на столь значимой площадке тему, которая является для неё самой важной, — это особая честь.
Ранее Piter.TV сообщал, что петербургские депутаты предложили устанавливать зеленые номера на электромобили.
Фото: Piter.TV
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