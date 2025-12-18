Сильный ветер не повлияет на работу Пулково

Аэропорт Пулково работает в обычном режиме, несмотря на штормовой ветер. В пресс-службе авиагавани заверили, что все рейсы выполняются по расписанию.

Отвечая на вопросы о работе в сложных метеоусловиях, представители аэропорта подчеркнули, что полетный план выполняется в полном объёме.

При этом в Пулково напомнили, что главным приоритетом остаётся безопасность. Решение о посадке самолёта в условиях сильного ветра (до 18 м/с) или уходе на запасной аэродром всегда принимает исключительно командир воздушного судна.

