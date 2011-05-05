Парки Петергофа закрыты для посещения из-за непогоды

В связи с резким ухудшением погодных условий 23 апреля в Петергофе временно приостановили работу все парки. Как сообщили в пресс-службе музея-заповедника, для посещения закрыты Нижний парк, Верхний сад, парки Александрия и Ораниенбаум.

Также из-за непогоды не работает Большой Меншиковский дворец. При этом для туристов остаются открытыми Большой петергофский дворец и музей "Особая кладовая".

Власти призывают жителей и гостей города соблюдать осторожность. По данным МЧС и гидрометеоцентра, в Петербурге ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду. В экстренных службах напомнили номера телефонов, по которым можно обратиться за помощью.

Фото: Государственный музей-заповедник "Петергоф"