В Дворцовом парке Гатчины "разбудили" мраморные статуи после зимы

В Дворцовом парке Гатчины после зимнего сезона "разбудили" мраморные статуи. Сотрудники музея-заповедника сняли защитные футляры с произведений искусства. Как пояснили в пресс-службе учреждения, укрытие статуй на зиму — это необходимая мера для сохранения хрупкого мрамора, которая помогает защитить его от влаги и резких перепадов температур.

Теперь знаменитые персонажи парка, включая богиню Флору, Молодого Марса и совенка в руках у Афины, снова предстали во всей красе и наслаждаются весенним солнцем.

Для посетителей сам парк пока остается закрытым — там идут финальные работы по просушке территории. Открытие для гостей запланировано на 29 апреля после завершения подготовки к летнему сезону.

Фото: Пресс-служба музея-заповедника "Гатчина" (Сергей Рятте)