На Шафировском проспекте продолжается борьба со свалкой

Общая стоимость контрактов составляет 102 млн рублей.

На портале госзакупок администрация Красногвардейского района Петербурга разместила три конкурса на выполнение работ по ликвидации свалки на Шафировском проспекте. Общая стоимость контрактов составляет 102 млн рублей, итоги планируют подвести 17 июня, передает Neva.Today.

Подрядчикам нужно будет загрузить мусор и зараженную землю и вывезти отходы с помощью спецтехники. На участке появятся специальный информационный щит и запрещающие знаки. Важно, чтобы у исполнителей была действующая лицензия на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов.

Завершится уборка мусора 15 ноября. На работы выделят средства из городского бюджета.

Ранее мы рассказывали о том, что на Митрофаниевском кладбище уберут свалки по решению суда.

Фото: Piter.TV