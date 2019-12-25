Ущерб, причиненный почвам от свалки в деревне Лаврики, оценили в 44 млн рублей

Росприроднадзор добивается возмещения более 44 млн рублей вреда, причиненного почвам в Ленинградской области от свалки в деревне Лаврики. Факт размещения отходов на правом берегу Охты подтвердили еще в 2024 году.

Отмечается, что участок находится в долевой собственности трех физических лиц. В их адрес направили претензионное письмо о добровольной компенсации. Если средства не поступят вовремя, то Росприроднадзор обратится в суд.

Ранее на Piter.TV: к борьбе с незаконной свалкой в Ломоносовском районе подключились Госэконадзор и судебные приставы. Опасные классы мусора будут определены по результатам экспертизы. Также возбуждены два уголовных дела по ч. 2 ст. 315 УК РФ за неисполнение решения суда.

