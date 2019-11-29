В Петербурге хотят отказаться от сжигания отходов взамен на новую технологию

Рассматривается технология закрытого компостирования.

Специалисты комитета по природопользованию Петербурга совместно с представителями "Росатома" и "Водоканала" обсудили варианты экологичной переработки осадков сточных вод. Об этом 10 апреля сообщил руководитель ведомства Кирилл Соловейчик.

Соловейчик обозначил идейный вектор диалога с компаниями: переход "от отходов к ресурсу". Он обратил внимание на технологию закрытого компостирования как на более экологичную альтернативу сжиганию. По его словам, в результате такой переработки обезвоженного осадка (кека) получается качественный почвогрунт, пригодный для строительства и рекультивации нарушенных земель. Этот подход, как отметил чиновник, позволит существенно снизить нагрузку на окружающую среду и реализовать принципы экономики замкнутого цикла, превратив отход в ценный ресурс.

Глава комитета напомнил, что осадок сточных вод образуется после очистки воды и содержит высокие концентрации загрязняющих веществ. Ежедневно в Петербурге очищают около 1,2 миллиона кубометров сточных вод, используя 12 комплексов очистных сооружений. За год в результате очистки получается до 300 тысяч кубометров обезвоженного осадка. В настоящее время такие отходы просто сжигают, после чего остаётся токсичная зола, требующая дальнейшей утилизации. Соловейчик добавил, что вместе со специалистами он осмотрел и очистные сооружения, и завод по сжиганию остатков.

Ранее юрист Жаров предупредил о штрафах за кормление голубей.

