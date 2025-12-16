Прокуратура требует ликвидировать свалку в Сестрорецке

Фактическое исполнение судебного решения контролируется.

Прокуратура Курортного района Петербурга провела проверку исполнения законодательства в сфере обращения с отходами. Собственник земельного участка на Большой Купальной улице в Сестрорецке у Финского залива складирует строительный и бытовой мусор. Возникновение свалки создает угрозу причинения вреда окружающей среде и почве, рассказали в надзорном ведомстве.

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением об обязании мужчины ликвидировать свалку и привести участок в надлежащее состояние. Требования удовлетворены, фактическое исполнение судебного решения контролируется.

Ранее на Piter.TV: прокуратура потребовала устранить свалку в Красном Селе. На открытом грунте были отходы производства и потребления.

Фото: Piter.TV