Юрист Жаров предупредил о штрафах за кормление голубей

Адвокат объяснил, как не стать правонарушителем из-за милосердия к птицам.

Кормление голубей может привести к нарушению санитарно-эпидемиологических норм и правил благоустройства территории. Соответствующий комментарий журналистам новостного агентства "ТАСС" сделал адвокат, кандидат экономических наук, управляющий партнер адвокатского бюро "Жаров группа", руководитель комиссии Ассоциации юристов России по экологии Евгений Жаров. Специалист уточнил, что в результате нарушителю это грозит штрафом в размере до пяти тысяч рублей. Известно, что массовое скопление птиц во дворах и на детских площадках приводит к загрязнению территории пометом и остатками пищи. В последнем случае это привлекает на участок грызунов, что создает риск распространения инфекций. Если из-а кормления птиц повреждено имущество, то могут применяться к нарушителю уже региональные кодексы об административных нарушениях (КоАП). Сумма штрафов будут разными в зависимости от субъекта страны.

Оставленный корм и мусор от него могут быть квалифицированы как несанкционированное размещение отходов. По статье 8.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды) за это гражданину грозит штраф до 3 тыс. рублей, а при повторном нарушении - до 5 тыс. рублей. Евгений Жаров, юрист

Дополнительно адвокат порекомендовал гражданам не оставлять еду на земле. Кормить птиц лучше в специально отведенных для этого местах, включая парки и скверы. Там нет прямого запрета на кормление животных. Также альтернативным способом будет размещать кормушки, не создающие мусора.

