  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Москве арестовали известного адвоката Александра Карабанова
Сегодня, 8:41
158
mgoncharova Добавить в Яндекс.Новости

В Москве арестовали известного адвоката Александра Карабанова

0 0

10 лет он проработал в органах следствия МВД.

Известного московского адвоката Александра Карабанова арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Это произошло во время его попытки вылететь в Сочи. Новость появилась в ТАСС со ссылкой на электронную базу данных суда. 

Карабанова арестовал Замоскворецкий суд столицы. Меру пресечения избрали по 159 статье УК РФ. По предварительным данным, адвокат получил от клиента средства, в отношении которого органы вели доследственную проверку. По мнению правоохранителей, он пытался оказать содействие в том, чтобы злоумышленника не привлекли к ответственности по уголовному кодексу, при этом возможности повлиять на этот вопрос на самом деле не было.

Отметим, что Александр Карабанов проработал 10 лет в органах Министерства внутренних дел России. В частности, представлял интересы семьи полковника полиции Дмитрия Захарченко. Кроме того, среди его клиентов есть известные личности. Например, фигурируют имена Жанны Фриске и владельца сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана.

Ранее сообщалось, что набирает обороты новая схема мошенничества, когда по телефону обещают подарить медаль к 9 мая. 

Фото: Magnific

Теги: адвокат, задержание, карабанов, москва
Категории: Происшествия, Лента новостей, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии