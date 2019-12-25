В Москве арестовали известного адвоката Александра Карабанова

Известного московского адвоката Александра Карабанова арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Это произошло во время его попытки вылететь в Сочи. Новость появилась в ТАСС со ссылкой на электронную базу данных суда.

Карабанова арестовал Замоскворецкий суд столицы. Меру пресечения избрали по 159 статье УК РФ. По предварительным данным, адвокат получил от клиента средства, в отношении которого органы вели доследственную проверку. По мнению правоохранителей, он пытался оказать содействие в том, чтобы злоумышленника не привлекли к ответственности по уголовному кодексу, при этом возможности повлиять на этот вопрос на самом деле не было.

Отметим, что Александр Карабанов проработал 10 лет в органах Министерства внутренних дел России. В частности, представлял интересы семьи полковника полиции Дмитрия Захарченко. Кроме того, среди его клиентов есть известные личности. Например, фигурируют имена Жанны Фриске и владельца сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана.

