Мошенники стали похищать данные, обещая памятную медаль к 9 мая
Сегодня, 8:52
Стоит прекратить разговор, если собеседник просит данные.

Мошенники стали звонить ветеранам и представляться сотрудниками местной администрации, обещая вручить памятную медаль ко Дню Победы. В результате аферисты вытягивают персональные данные, чтобы потом получить доступ к аккаунту на "Госуслугах", сообщили в МВД России 6 мая. 

Никогда не называйте по телефону паспортные данные, СНИЛС, коды из СМС и пароли. 

Пресс-служба МВД 

Стоит прекратить разговор, если собеседник просит данные. Попросите назвать организацию и номер телефона, а также показать документ при личной встрече или настоите на официальном уведомлении. 

Если вы успели назвать данные, сразу смените пароль в учетной записи "Госуслуг" и включите двухэтапную аутентификацию. Свяжитесь с банком – сообщите о риске утечки персональных данных, при необходимости заблокируйте карты.

Пресс-служба МВД 

Ранее мы рассказывали о том, что мошенники оставляют фальшивые QR-коды на арендных самокатах и похищают деньги. 

