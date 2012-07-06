Мошенники стали похищать данные, обещая памятную медаль к 9 мая

Стоит прекратить разговор, если собеседник просит данные.

Мошенники стали звонить ветеранам и представляться сотрудниками местной администрации, обещая вручить памятную медаль ко Дню Победы. В результате аферисты вытягивают персональные данные, чтобы потом получить доступ к аккаунту на "Госуслугах", сообщили в МВД России 6 мая.

Никогда не называйте по телефону паспортные данные, СНИЛС, коды из СМС и пароли. Пресс-служба МВД

Стоит прекратить разговор, если собеседник просит данные. Попросите назвать организацию и номер телефона, а также показать документ при личной встрече или настоите на официальном уведомлении.

Если вы успели назвать данные, сразу смените пароль в учетной записи "Госуслуг" и включите двухэтапную аутентификацию. Свяжитесь с банком – сообщите о риске утечки персональных данных, при необходимости заблокируйте карты. Пресс-служба МВД

Ранее мы рассказывали о том, что мошенники оставляют фальшивые QR-коды на арендных самокатах и похищают деньги.

Фото: Piter.TV