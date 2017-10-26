Мошенники оставляют фальшивые QR-коды на арендных самокатах и похищают деньги
Сегодня, 8:46
Полиция рекомендует пользоваться только официальными мобильными приложениями для аренды транспорта.

Аферисты разработали новую мошенническую схему. На прокатных самокатах и велосипедах они оставляют наклейки с фальшивыми QR-кодами. Если его отсканировать, то жертва попадет на обманный сайт, где нужно ввести данные банковской карты для "аренды". В итоге деньги оказываются у злоумышленников, сообщили 4 мая в МВД России. 

Полиция рекомендует пользоваться только официальными мобильными приложениями для аренды транспорта, а также проверять, не наклеен ли подозрительный стикер поверх фирменного QR-кода. 

Не переходите по неизвестным ссылкам и не вводите данные карты на сторонних сайтах. 

Пресс-служба МВД 

