Мошенники оставляют фальшивые QR-коды на арендных самокатах и похищают деньги

Аферисты разработали новую мошенническую схему. На прокатных самокатах и велосипедах они оставляют наклейки с фальшивыми QR-кодами. Если его отсканировать, то жертва попадет на обманный сайт, где нужно ввести данные банковской карты для "аренды". В итоге деньги оказываются у злоумышленников, сообщили 4 мая в МВД России.

Полиция рекомендует пользоваться только официальными мобильными приложениями для аренды транспорта, а также проверять, не наклеен ли подозрительный стикер поверх фирменного QR-кода.

Не переходите по неизвестным ссылкам и не вводите данные карты на сторонних сайтах. Пресс-служба МВД

