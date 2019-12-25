В МВД россиян предупредили о мошеннической схеме с обратным переводом денег

В МВД России сообщили 4 мая, что мошенники начали активно использовать новый способ, как втягивать жертв в уголовную историю, делая из них дропов.

На карту приходит перевод от незнакомого человека, и через некоторое время пишут следующее: "Я ошибся номером, пожалуйста, верните деньги на эту карту". Так, сумма переводится не тем же путем, откуда она пришла, а на другой номер карты, телефон или счет. Средства почти всегда украдены у третьего лица, и ваша карта становится звеном в цепочке по обналичиванию.

При "возврате" на другой реквизит вы фактически помогаете обналичивать ворованные деньги. В итоге вы можете оказаться в базе ЦБ как участник сомнительных операций, а потом разбираться с банком и полицией. Пресс-служба МВД

Если вам пришли деньги от незнакомца, то ничего не переводите самостоятельно. Нужно связаться с банком через официальный номер или приложение и сообщить о подозрительном зачислении.

