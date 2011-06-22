Собянин: беспилотник ВСУ врезался в здание в Москве

ЧП произошло на западе столицы.

Беспилотный летательный аппарат ВСУ попал в многоэтажное здание в Москве. Мэр столицы отметил, что никто не пострадал. ЧП произошло в районе Мосфильмовской. Об этом Сергей Собянин написал в своем канале в Макс.

Взрыв мог прогреметь в элитном жилом комплексе, такую информацию предоставил телеграм-канал Shot. Сейчас на месте работают спецслужбы. Со ссылкой на очевидцев РИА Новости уточняют, что специалисты экстренных служб прибыли на место быстро, для жильцов на месте дежурили специальные автобусы, где они могли погреться.

Столичный мэр добавил: еще два беспилотника, которые направлялись в сторону Москвы, были отражены силами ПВО Минобороны. В пресс-службе Министерства обороны ранее стало известно об уничтожении почти 120 украинских БПЛА. В том числе, в небе над Астраханской, Липецкой, Ростовской и Саратовской областями и Московским регионом.

Ранее сообщалось, что для тушения пожара во 2 Амбулаторном проезде в столице задействовали авиацию, 120 человек и 30 единиц техники.

Фото: Magnific

