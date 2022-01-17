В Петербурге предупредили о перебоях с оплатой парковок через мобильное приложение

Затруднения при оплате связаны с массированной атакой БПЛА на Ленобласть.

Центр управления парковками Санкт-Петербурга предупредил водителей о возможных перебоях в работе мобильного приложения для оплаты стоянки в центре города. Как уточнили в ЦУРе, проблемы могут возникнуть при оплате парковки через мобильный интернет.

Наблюдаются затруднения использования банковских карт, не привязанных к парковочному счёту, в том числе СБП, сообщили в учреждении.

Водителям рекомендовали заранее привязать карту к парковочному счёту или воспользоваться другими средствами оплаты: СМС, приложением "Парковки России" или паркоматами.

