До +23 градусов и кратковременные дожди обещают петербуржцам 3 мая

В воскресенье в городе воздух прогреется до +18 градусов, в области — до +23.

По данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 3 мая в Санкт-Петербурге будет переменная облачность. Ночью существенных осадков не ожидается, днём местами возможен кратковременный дождь. Ветер юго-западный и западный, умеренный. Температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днём +16…+18 градусов. На побережье Финского залива местами будет прохладнее — до +13. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днём — повышаться.

В Ленинградской области характер погоды похожий: переменная облачность, ночью без существенных осадков, днём местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный и западный, умеренный. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, местами до +2. Днём воздух прогреется до +18…+23 градусов, на северо-западе региона ожидается +13…+18. Атмосферное давление будет ночью понижаться, днём — повышаться.

