Главный синоптик Петербурга рассказал о дождливом и теплом мае

Май в Петербурге ожидается дождливым и теплым. Об этом "Фонтанке" рассказал главный синоптик города Александр Колесов. По его словам, в разные дни погода будет разной, все зависит от прохождения циклонов, но в целом месяц окажется близким к климатической норме. При этом ожидается достаточно много осадков.

После 4 мая в город придет небольшое похолодание. С 7 по 9 мая температура может опуститься до плюс 10 градусов, а затем снова начнется потепление. В первой половине мая основной температурный фон составит от плюс 12 до плюс 17 градусов. В отдельные дни воздух прогреется до плюс 18–23 градусов. Ночами будет холоднее: от плюс 2 до плюс 7. Ночные заморозки, уточнил Колесов, пока точно предсказать нельзя.

Вторая половина мая также обещает быть достаточно теплой: от плюс 14 до плюс 19 градусов. В отдельные дни возможны значения плюс 22–25 градусов. Ночи ожидаются теплыми — до плюс 14 градусов.

Фото: Piter.TV; ФГБУ "Северо-Западное УГМС"