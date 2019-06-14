Знакомый отобрал 200 тыс. рублей у женщины в машине на улице Руставели

В Калининском районе полиция задержала 42-летнего мужчину, подозреваемого в грабеже.

В полицию Калининского района обратилась 45-летняя женщина — уроженка одного из государств ближнего зарубежья. Она сообщила, что 24 апреля около 21:00 в автомобиле у дома 48 по улице Руставели её знакомый отобрал у неё 200 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В тот же день в 21:50 у дома 14 по Лужской улице сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 42-летний соотечественик заявительницы. На момент задержания мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Задержанный доставлен в отдел полиции, в отношении него составлен административный протокол по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином режима пребывания в РФ). Он направлен в специальное помещение для административно задержанных лиц.

В отношении потерпевшей также составлен административный материал за нарушение миграционного законодательства. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту грабежа.

