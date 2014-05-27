Самокатчик ударил прохожего рукояткой пистолета по голове в Невском районе

Конфликт закончился для 33-летнего мужчины ушибами.

В полицию Невского района 29 апреля обратился 33-летний мужчина. Он сообщил, что возле дома 5 по улице Дыбенко у него произошёл конфликт с неизвестным на самокате, который угрожал ему пистолетом, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Прибывшие на место сотрудники установили, что около 16 часов между заявителем и самокатчиком возникла ссора. В ходе неё злоумышленник достал предмет, похожий на пистолет, и рукояткой нанёс потерпевшему удар по голове, после чего скрылся. Позже из травмпункта поступила телефонограмма: у мужчины диагностированы ушибы, после оказания помощи он отпущен домой.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в парадной одного из домов на улице Дыбенко. Им оказался 43-летний неработающий житель Ленинградской области. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее Piter.TV сообщал, что на Софийской улице мужчина едва не убил оппонента.

