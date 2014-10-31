На Софийской улице мужчина едва не убил оппонента

Конфликт двух петербуржцев на юге города закончился госпитализацией 54-летнего мужчины в тяжёлом состоянии.

В полицию Фрунзенского района 30 апреля в 22:24 поступило сообщение о ножевом ранении у дома 91 по Софийской улице, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Предварительно установлено, что между двумя мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого один из них достал нож и нанёс оппоненту ранение. Пострадавший — 54-летний житель Ломоносовского района — был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

1 мая в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники патрульно-постовой службы полиции у дома 30/5 по улице Ярослава Гашека задержали подозреваемого. Им оказался 40-летний петербуржец. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Ранее Piter.TV сообщал, что мигрант напал с ножом на соотечественницу в Приморском районе.

Фото: Freepik