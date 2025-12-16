Москвичей предупредили о похолодании на выходных

Жителям Москвы стоит готовиться к смене погоды.

Ближайшие дни в Москве будет стоять аномально жаркая и солнечная погода, но ближе к выходным ожидается похолодание. Об этом сообщил телеканалу 360.ru руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По его словам, 12 июня температура будет порядка +30 градусов, но ближе к вечеру возможен кратковременный дождь. Небольшие осадки продлятся недолго за счет развития внутримассовой конвекции.

Шувалов также предупредил о высокой влажности, поэтому в городе будет душновато. Столица столкнется с высокой влажностью и почти полным отсутствием ветра. Из-за этого к концу недели в Москву могут прийти дожди и будет наблюдаться небольшое похолодание.

В воскресенье уже ожидается +21…+24 градуса и кратковременные дожди Александр Шувалов, руководитель прогностического центра "Метео"

Ранее мы сообщали, что в Петербурге в День России осадков не будет, а столбики термометров покажут +21…+23 градуса. На следующий день возможны дожди.