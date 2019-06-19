Об аномальном потеплении в эту среду предупреждают жителей Москвы

После недавних снегопадов столичная погода вновь резко меняет свое настроение. В Москве и Подмосковье в среду столбики термометров поднимутся до отметки 28 градусов. Об этом со ссылкой на синоптика Александра Шувалова сообщает 360.ru.
Аномально теплая погода будет устанавливаться ближайшие дни дня. Пика температура достигнет в середине недели. По словам синоптика, такие показатели фиксируются крайне редко.
Это весьма высокая температура, близкая к суточным рекордам. Такие периоды повторяются раз в 10-15 лет.
Александр Шувалов, руководитель прогностического центра "Метео"
С четверга температура воздуха начнет снижаться, есть вероятность грозы. В пятницу и субботу ожидается 8-10 градусов.
Ранее сообщалось, что в конце апреля в Москве вводили оранжевый уровень погодной опасности. СМИ писали о временной приостановке работы сервисов каршеринга и электросамокатов, а также задержке самолетов. Высота снежного покрова 27 апреля достигла десяти сантиметров. Из-за стихии в столице падали деревья, фиксировали массовые повреждения автомобилей.
