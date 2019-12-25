Ушел из жизни бывший солист группы "Земляне" Юрий Жучков

В возрасте 67 лет скончался Юрий Жучков, бывший солист известной советской и российской рок-группы "Земляне". О печальной новости сообщил в социальной сети "ВКонтакте" певец и драматург Виталий Гасаев. Согласно предварительным данным Telegram-канала SHOT, причиной ухода музыканта из жизни стали проблемы с сердцем.

Юрий Александрович Жучков родился 26 сентября 1958 года в Барнауле. Его творческий путь начался еще в детстве с обучения в музыкальной школе. Профессиональная карьера стартовала в 1978 году после переезда в Игарку, где он начал выступать в ресторане, а затем отправился на гастроли по городам Средней Азии.

Наибольшую известность артисту принесло участие в группе "Земляне", где он был фронтменом с 1986 по 1992 год. Завершив этот этап карьеры, Жучков вернулся в родной Барнаул, где основал собственный музыкальный коллектив.

