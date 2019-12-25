ВДЦ "Смена" принял первую смену "МедиаЛаб. Профи" со студентами из Петербурга и Ленобласти

Во Всероссийском детском центре "Смена" завершилась первая смена "МедиаЛаб. Профи", в которой приняли участие 300 активистов студенческих медиацентров. В течение двух недель участники изучали различные аспекты медиасферы, развивали навыки создания контента и работали над своим личным брендом. Об этом информирует пресс-служба ТНТ.

Организаторами мероприятия выступили Российский детско‑юношеский центр и Всероссийский детский центр "Смена" при поддержке Министерства просвещения РФ и в партнерстве с Движением Первых. В Анапу прибыли делегации студентов из Петербурга и Ленобласти. Одним из спикеров смены стала Мария Шилина, PR-менеджер петербургского офиса "Газпром-медиа Развлекательное телевидение".

Студенты приняли участие в практическом занятии на тему "Попасть в новости как звёзды ТНТ: как студенческому медиа привлечь внимание СМИ и блогеров". В рамках этого занятия они погрузились в мир медиапродвижения, узнали, как вывести студенческий медиацентр на новый уровень, найти партнеров для взаимовыгодного сотрудничества и заявить о себе в региональных СМИ. Участники также изучили секреты создания вирусного контента и продвижения без значительных финансовых вложений, вдохновляясь реальными кейсами ТНТ.

Материалы мастер-класса будут систематизированы и включены в сборник методических разработок для учреждений среднего профессионального образования по всей стране. Это позволит тиражировать успешный опыт и предоставить студентам возможность развивать свои медиапроекты, опираясь на актуальные практики.

Прошедшее событие стало частью двух стратегических инициатив "Газпром-Медиа Холдинга": "PROфнавигатора" — первого в медиаиндустрии долгосрочного образовательного проекта, направленного на подготовку нового поколения медиаспециалистов, и "Медиаклуба" ТНТ — культурно-образовательного проекта о современной медиареальности.

Ранее мы сообщили о том, что участники шоу "Титаны" провели открытую тренировку в Петербурге.

