Автограф Волошина и первое издание "Евгения Онегина" выставят на торги

Среди раритетов также выделяется первое и единственное отдельное издание стихотворения Владимира Маяковского "История Власа, лентяя и лоботряса" с рисунками Наталии Ушаковой.

11 июня аукционный дом "Литфонд" представит уникальные лоты, среди которых автограф Максимилиана Волошина с начальной ставкой 2,5 млн рублей и первое полное прижизненное издание романа в стихах "Евгений Онегин" Александра Пушкина за 1,8 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе аукционного дома.

"Евгений Онегин" (1833 год): книга была выпущена известным издателем Александром Смирдиным. Она напечатана без предисловий, но содержит отрывки из "Путешествия Онегина".

"Полтава" (1829 год): первое и единственное отдельное прижизненное издание поэмы вышло тиражом всего 1,2 тыс. экземпляров со стартовой ценой 1,2 млн рублей.

Среди раритетов также выделяется первое и единственное отдельное издание стихотворения Владимира Маяковского "История Власа, лентяя и лоботряса" с рисунками Наталии Ушаковой. Особую ценность этому лоту придают иллюстрации: прототипами родителей главного героя стали писатель Михаил Булгаков и его жена Любовь Белозерская. Начальная ставка на это издание составляет 700 тысяч рублей.

Ранее мы сообщили о том, что квартира-мастерская художника Николая II ушла с молотка за 80 млн рублей.

Фото: Magnific